Il mondo è letteralmente pieno di “rompiscatole”, ossia personalità così indisponenti e fastidiose nelle maniere più disparate da rendere a tratti insopportabile anche un lasso di tempo ridotto se trascorso con loro. Queste esternazioni fastidiose solitamente avvengono tramite dialoghi ma anche modi di fare “ingombranti” e prese di posizione discutibili. Il termine “indisponenti” è comunque generico visto che di base, si può esserlo in qualsiasi momento ed in tantissime modalità differenti. Ecco quali sono i segni più indisponenti dello zodiaco più evidenti!

I segni più indisponenti dello zodiaco: attenti a loro!

Pesci

Può sembrare strano trovarli in questo articolo perchè sono molto evasivi, taciturni e senbili. Come fanno ad essere indisponenti? Quando si considerano non compresi e quindi non apprezzati. A quel punto diventano delle vere spine nel fianco con atteggiamenti capricciosi, immaturi e decisamente poco congeniali alla loro personalità così stratificata e profonda.

Leone

Ciò che rende Leone fastidioso ed indisponente e l’insensibilità completamente slegata dalle loro intenzioni. Per farla breve spesso manifesta di non comprendere qualcosa e sopratutto quando da fastidio, non sembra “fregarsene” e prosegue per la sua strada. Leone è un tipo di indisponente che fa pensare “ma perchè non si fa gli affari suoi?” a più riprese.

Cancro

Difficile sopportarli per lunghi periodi di tempo, sopratutto se manfestano già insoddisfazione. Se non calcolati i e considerati, i Cancro possono mettere a dura prova la pazienza altrui perchè fondamentalmente, sono poco interessati al giudizio che le persone possono avere nei loro confronti. Questo provoca un’apparente mancanza dei limiti e del senso della misura. Quando vuole qualcosa, fa di tutto per ottenerla.