Il termine empatia risulta essere molto più “abusato” rispetto al passato, sostanzialmente perchè vi è, almeno nei contesti che ci appartengono, maggiore sensibilità a “prendersi cura” degli altri e considerare le emozioni altrui. La terminologia indica proprio questo, ossia la naturale propensione a “percepire” i sentimenti altrui in maniera assoluta.

Essere empatici non è ovviamente una questione di genere, si deve “nascere” con questa predisposizione e ciò è ancora più vero per quanto riguarda il mondo femminile: quali sono le donne più empatiche dello zodiaco?

Le donne più empatiche dello zodiaco: le conosci?

Scorpione

Sempre un po’ chiuse nel loro guscio, raramente amano schierarsi e dire la propria in maniera impattante. Non per mancanza di sensibilità, anzi proprio per il contrario: praticamente ogni cosa in teoria può far scattare l’empatia nella Scorpione che resta comunque completamente a suo agio nei contesti sociali, ma non ama metterlo in mostra. E’ una donna profondamente sensibile anche se ha un aspetto “da dura”.

Pesci

Le Pesci al contrario non stupisicono in quanto a empatia: sono solite sobbarcarsi di “pratiche umane” anche molto distanti dal loro mondo semplicemente perchè sono fatte così, “devono” provare sensazioni a più livelli anche se questo le porta inevitabilmente a soffrire parecchio, a larghi tratti.

Cancro

Apparentemente selettive, le Cancro sembrano in controllo delle proprie emozioni, anche se sonoo estremamente empatiche ciò riesce ad essere “tenuto sotto controllo”. In contesti favorevoli tuttavia sono molto più spontanee ed umorali: sono le prime a percepire i problemi addirittura prima che questi le vengano presentati.