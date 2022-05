La complessa varietà del mondo femminile spesso nasconde molte “insidie” e personalità molto diversificate e non sempre di facile definizione. E’ indubbio tuttavia essere naturalmente attratti da chi riesce a “tenerci impegnati” mentalmente e quindi dal punto di vista del dialogo, rispetto a chi ci sembra troppo accondiscendente o comunque non compatibile.

Una personalità intelligente è alla ricerca di significati profondi e il contesto delle donne è molto ricco da questo punto di vista: queste personalità “profonde”, o meglio questi segni zodiacali legati al mondo femminile sono i più profondi in assoluto.

Le donne più profonde dello zodiaco: le conosci?

Gemelli

Nell’ambito delle conversazioni profonde, pochissime sono in grado di rivaleggiare le Gemelli che hanno un carattere che è naturalmente portato a non accontentarsi di concetti e ragionamenti superficiali ma al contrario trova stimoli solo se opportunamente “sollecitata”. A volte è difficile da capire e non sempre le sue intenzioni, tendenzialmente positive in ambito sociale, sono apprezzate.

Acquario

Hanno la forte tendenza ad annoiarsi, ecco perchè è alla costante ricerca di persone abbastanza interessanti per poter intraprendere un rapporto di amicizia o sentimentale particolarmente elevaato: anche volendo non possono essere superficiali e prendere le cose “alla leggera”. Se sul lavoro sono colleghe un po’ “tignose”, a tratti fastidiose, una volta comprese, sono incredibilmente stimolanti.

Bilancia

Tende ad ingannare in molti perchè dietro l’apparenza diplomatica e “poco profonda”, si cela, in realtà neanche troppo, una donna dal carattere praticamente impossibile da comprendere fino in fondo: la donna Bilancia ha tantissimi interessi e può addirittura rivelarsi fin troppo “complessa” per alcuni.