Oroscopo domani Paolo Fox, 7 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox sabato 7 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 7 maggio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana che si preannuncia molto promettente. Domenica sarà una giornata molto bella, mentre nelle prossime ore potresti essere colto da alcuni momenti di cupezza, tensione nervosa o, perfino, noia. Anche se sei impegnato in qualcosa, con la testa stai pensando ad altro. Maggio sarà il mese del grande recupero, ma dovrai viverlo con calma. Nelle prossime settimane potresti liberarti di qualche peso inutile. Contrasti in famiglia, tra genitori e figli.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani ti converrà parlare, chiarirti con una persona e non trascinarti a domenica certe tensioni. Sabato le stelle potrebbero riservarti qualche bella sorpresa. In generale, stai vivendo un momento interessante, specie se decidi di avviare un progetto di lavoro nuovo. Periodo vantaggioso anche per chi vuole prendersi qualche piccola rivincita nel posto di lavoro, dopo le difficoltà passate. In questa giornata evita incontri che possono scivolare in qualche sterile polemica.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani partirà un weekend che si prospetta stimolante. Sarà un crescendo di emozioni piacevoli che avrà il suo apice domenica, con la Luna favorevole. Se la fine di aprile è stata particolarmente pesante dal punto di vista relazione, maggio ti permetterà un bel recupero. Qualcuno dovrà trovare il momento di parlare con il partner. I single potranno fare nuovi, interessanti incontri.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la Luna sarà ancora nel segno: chissà che la sua presenza non apra nuovi orizzonti... In questo periodo sei alla ricerca di una trasformazione profonda, desideri cambiare la tua vita. In amore sono giornate di revisione, Chi, invece, ha chiuso una relazione è probabile che non voglia sentire parlare di nuovi incontri, nuove storie d’amore. I Cancro impegnati sentimentalmente in una grande storia dovranno superare qualche piccola difficoltà.