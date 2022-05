Rose: tutti i significati delle colorazioni e quando si regalano

I significati delle colorazioni delle rose sono differenti, pertanto dobbiamo stare molto attenti a cosa regaliamo. Le rose non sono tutte uguali ma nella loro sfumatura nascondono dei significati ben precisi. Visto che la rosa è un fiore piuttosto gradito e viene spesso scelto come regalo dobbiamo conoscerne la sotto trama mitologica.

La rosa, infatti, non simboleggia solo l’amore ma altri messaggi che possono essere male interpretati se non se ne conosce il denominatore comune. Evitiamo dunque di fare delle figuracce e andiamo a conoscere nello specifico tutti i significati delle colorazioni del fiore. Così potrai sfruttare le rose per inviare messaggi celati!

La bellezza delle rose

Le rose sono un regalo speciale e quasi sempre gradito. Vengono vendute in vasi o in mazzi e anche se il periodo più commercializzato è quello di San Valentino, le vendite del fiore non scendono negli altri periodi dell’anno. Ci sono poi le varietà di rose che vivono in giardino e quelle che si sviluppano e fioriscono solo dentro casa, al riparo dagli sbalzi di temperatura improvvisi.

Oltre a presentarsi in colorazioni diverse, le rose hanno anche una forma che le differenzia le une dalle altre. Alcune specie fanno delle roselline piccole e profumate, altre hanno un fiore ampio ma assente di qualsiasi fragranza. Il significato del loro messaggio intrinseco, però, non cambia in base alla forma o alla posizione di preferenza ma in base al colore.

Tutti significati delle colorazioni delle rose

La rosa rossa simboleggia l’amore e la passione in tutte le sue declinazioni. È il fiore che rappresenta gli amanti, i quali si scambiano questi fiori come testimonianza del loro affetto. Il tipo di amore simboleggiato dalla rosa rossa è quello eterno, quello che non sfiorisce con il trascorrere degli anni ma che resiste agli attacchi del tempo.

La rosa rosa, invece, simboleggia un affetto fraterno o di amicizia. Ha un significato simile a quello della rosa rossa, in quanto si intende un affetto durevole e non passeggero, e un’immensa stima per la persona che lo riceve. Un sentimento reale non di convenienza, capace di esprime appieno la sua gratitudine.

La rosa arancio rappresenta la bellezza e il fascino. Di solito viene regalata a una persona per cui proviamo una certa ammirazione. Tale sentimento non declina in gelosia ma in rispetto per qualche qualità che la persona ci ispira. Potrebbe essere un modello a cui vogliamo assomigliare, come una zia o una persona che appartiene alla nostra sfera lavorativa.

La rosa bianca manifesta la purezza o l’amore spirituale ed è l’antitesi della rosa color corallo che simboleggia il desiderio carnale. La rosa bianca quindi trascende l’amore fisico per innalzarsi a qualcosa di più etereo mentre la rosa corallo è un invito a concedersi per soddisfare un desiderio di stare assieme alla persona amata. Infine, la rosa gialla ha un significato ben preciso che funge anche da monito, indica la gelosia: un messaggio eloquente e facilmente comprensibile per chi la riceve. Quindi se la riceve, raddrizza le antenne: c’è qualcosa che non va!