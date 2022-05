Non tutti sono “uomini forti” e svegli, anche se questo stereotipo, indubbiamente un po’ “vetusto”, a volte complica la vita di molti profili maschili che non riescono a rivedersi appieno in questo concetto di “mascolinità”. E’ pur vero che alcuni di loro sono esattamente l’emblema dell’ingenuità, anche se esistono varie “gradazioni” di questo fattore. Le personalità ingenue sono tendenzialmente buone dentro al punto da non concepire i raggiri, le fregature e tanti altri meccanismi. Insomma, quali sono gli uomini più ingenui dell’intero “contesto” zodiacale?

Ecco gli uomini più ingenui in assoluto: ecco cosa dice lo zodiaco

Sagittario

Sotto questo segno si possono trovare probabilmente i “peggiori” ingenui, ossia coloro che al contrario sono convinti di non esserlo affatto. Persone dall’animo candido e “pulito” sotto ogni punto di vista, sono costantemente vittima di concetti spesso più grandi di loro. Non sono per forza “lenti”, quanto piuttosto tarati in una maniera da essere ingenua in modo quasi imbarazzante.

Leone

Un segno dal buon cuore ma anche dall’infinita pazienza. Proprio questo fattore li rende spesso vittima di alcune piccole vessazioni oppure trattamenti non proprio gentili da parte di chi li considera “facili da manipolare”. Così non è, infatti spesso il Leone “si sveglia” da questo torpore, anche se per brevi momenti.

Pesci

Non può mancare Pesci all’appello dei segni maschili più ingenui: questi uomini sono incredibilmente sagaci quando vogliono ma spesso dimenticano che una buona percentuale della popolazione umana fondamentalmente non è affatto pura, anzi. Questo li porta ad essere “sballottati” da situazion che è in grado di gestire, insomma Pesci non è un ingenuo irreparabile, ma che non fanno parte della sua natura.