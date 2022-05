La pazienza non è assolutamente facile da trovare anche perchè chi si autodefinisce dotato di questa peculiare dote, solitamente più semplicemente conosce i propri limiti e si “auto impone” di non “scattare” di nervi. Essere pazienti è qualcosa di diverso, è una sorta di “limitatore degli eccessi di nervi” ma è difficile imparare ad esserlo senza un’adeguata preparazione caratteriale. Dopo aver trattato i segni femminili indubbiamente più pazienti, è il momento di “trattare” quello femminile: quali sono gli uomini più pazienti dello zodiaco?

Gli uomini più pazienti di tutti! Ecco cosa dice lo zodiaco

Pesci

Ciò che li rende pazienti è un’innata indole ottimistica e sensibile: l’uomo Pesci non è assolutamente uno sprovveduto ma è sempre in totale controllo delle proprie azioni e sopratutto dei propri nervi. Non significa che farlo arrabbiare risulti essere una buona idea, ma le reazioni sono quasi sempre molto misurate e addirittura votate alla calma.

Sagittario

Intraprendenti, audaci e pronti a tutto quindi quasi naturalmente, molto pazienti formalmente perchè abituati a (quasi) ogni diffcoltà. Ciò che rende Sagittario un segno profondamente paziente è proprio la capacità di far “sue” le esperienze e per questo motivo è difficile vederlo “sbroccare” o adottare comportamenti associati alla mancanza di autocontrollo.

Bilancia

E’ indubbio che Bilancia rappresenti la calma, l’equilibrio e la pazienza. Solitamente esterna ciò che lo rende nervoso in maniera molto discreta e poco appariscente. E’ un profilo maschile estremamente cortese e “fine”, che si lascia scivolare addosso le avversità e le preoccupazioni. Difficilmente si “sbilancia” (appunto) da qualsiasi punto di vista.