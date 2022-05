Il Mattino ha l’oro in bocca, recita un antico adagio, ed è sicuramente vero dal punto di vista produttivo: di norma infatti le attività più importanti nonchè la quasi totalità si sviluppa nelle prime ore della giornata, che per molti rappresenta il miglior “periodo” della stessa. Anche se per molti alzarsi presto è una vera e propra tortura o comunque rappresenta qualcosa di innaturale, per i segni zodiacali che prenderemo in esame è vero il contrario: anche senza l’urgenza di alzarsi di buon mattino, “scattano in piedi” in pochi minuti e sono anche immediatamente attivi. Quali sono i segni mattinieri dello zodiaco?

I segni più mattinieri dello zodiaco: amano alzarsi presto!

Leone

Non è quello che “organizza” meglio le proprie giornate ma essendo un segno solare, non è un caso che manifesti un’attitudine a non voler “tirare tardi”. Anche se non disdegna vivere di notte, ciò provoca una sorta di “squilibrio” visto che inevitabilmente si alzerà di primo mattino anche se ha dormito poco.

Vergine

Divide i giudizi (come sempre) ma essendo efficiente di natura, chi è nato sotto il segno della Vergine quasi “si auto impone” di alzarsi presto anche se di norma ama seguire il proprio bioritmo, solitamente tarato su livelli normali. Solo quando è in totale relax riesce a rilassarsi e magari può scegliere di alzarsi tardi, spesso senza successo in quanto eccessivamente abituato.

Ariete

Altro segno “ottimizzato” ma stavolta in maniera più naturale: biologicamente è un profilo notoriamente attivo il mattino mentre la sera e la notte preferisce scaricare la tensione e lo stress accumulatosi gradualmente.