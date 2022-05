La perfezione è un concetto astratto, e solitamente mai rappresntante di uno standard definito: la maggior parte delle persone fa solitamente riferimento alla perfezione come ad un “modello” per ambire a risultati di livello e non ad un vero e proprio obiettivo. Tuttavia per alcune distinte perosnalità la perfezione è al contrario qualcosa che può essere raggiunta attraverso una continua opera di miglioramento professionale e personale. Questo rende tuttavia i diretti interessati anche sempre un po’ insoddisfatti. Ecco i segni considerabili perfezionisti che fanno parte dello zodiaco.

Ecco i segni perfezionisti dello zodiaco, ci sei anche tu?

Bilancia

Non sono ossessivi ma non per questo disinteressati nella ricerca della perfezione: per loro il raggiungimento di questo concetto è frutto di un perfetto equilibrio tra tutti i fattori che includono la loro giornata. Solitamente riescono a far conciliare il tutto attraverso un’opera di dialogo e “confronto” tra le parti, senza apparire ossessivi e “fissati”.

Capricorno

Sempre ottimisti e sorridenti, per loro la perfezione non è un fine ma aun mezzo: essendo pragmatici nati, capiscono che solo con il continuo migliorarsi e possibile effettivamente trovare la strada verso la felicità e la soddisfazione, sia professionale che personale.

Vergine

Maniacali, perfettini e raramente soddisfatti: questo li porta ad essere ambiti sul posto di lavoro in quanto a efficienza (e spesso anche invidiati), ma nell’ambito personale e sociale sono sempre un po’ insoddisfatti perchè quando raggiungono un obiettivo questo non li soddisfa. Sono sempre ad alzare “l’asticella” della qualità ma spesso i loro standard sono irreali.