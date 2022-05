La saggezza non è necessariamente sintomo di conoscenza profonda, in quanto il significato è relativo ad un equilibrio tra ciò che si conosce e ciò di cui non si è a conoscenza. Rappresenta quindi la capacità di prendere le decisioni giuste in base alla situazione, in rapporto al proprio grado di conoscenza di un contesto. In genere la saggezza rappresenta una sorta di chimera, in quanto essere considerati saggi è un indubbio pregio. Alcuni segni zodiacali sembrano esserlo in modo particolare: stavolta prendiamo in esame il mondo maschile per definire quali sono gli uomini più saggi dello zodiaco.

Gli uomini più saggi in assoluto! Assurdo, ecco quali sono

Vergine

L’uomo Vergine rappresenta un vero “puntiglioso” e maniacale ma è anche una personalità che non ama sbilanciarsi ed è in grado di prendere la decisione giusta in rapporto alla propria situazione. Insomma, è molto difficile che l’uomo nato sotto questo segno si ritrovi in una situazione che non è in grado di sostenere.

Scorpione

Anche se non sembrano particolarmente umili (dipende dal contesto), l’uomo Scorpione fa tesoro delle proprie esperienze e perciò raramente si trova in difficoltà quando arrivano i problemi, o quando deve prendere una decisione importante.

Cancro

L’uomo Cancro è un esperto delle tematiche sociali, è molto sensibile ma sa tenere alta l’attenzione degli altri, riuscendo a leggere tra le righe, e attraverso i contesti più vari e diversificati. Fa valere l’esperienza ma anche l’empatia e la sensibilità, doti che non mancano mai ai nati sotto questo segno così particolare.