L’ipertensione o anche chiamata ipertensione arteriosa è quella che noi più comunemente chiamiamo “aumento di pressione”, difatti questa è una condizione caratterizzata proprio dell’elevata pressione del sangue nelle arterie, che è provocata dalla quantità di sangue pompato dal cuore e dalla resistenza delle arterie a questo passaggio di sangue. Le possibili cause possono essere molteplici, quali stress, cattiva alimentazione e scarsa attività fisica.

Ipertensione: le migliori bevande per abbassare la pressione

Ci sono vari metodi per prevenire e curare questa condizione, uno tra tutti è quello di avere una giustamente alimentazione, più dettagliatamente vedremo quali bevande ci aiutano e non poco ad abbassare la pressione.

Succo di barbabietola

Il consiglio è di berne almeno 250ml al giorno, questo perché la barbabietola è un alimento ricco di proprietà, è ricco di fosforo, potassio e magnesio, un vero e proprio ricostituente naturale.

Ipertensione: infuso di tiglio

Una pianta ricca di proprietà benefiche è proprio il tiglio. Molto conosciuto e utilizzato per le sue proprietà sedative, in grado di calmare ansia ed insonnia. Il consiglio è di farne uso 2 o 3 volte al giorno attraverso degli infusi.

Acqua di cocco

100% naturale, l’acqua di cocco è il succo presente nella cavità interna delle noci di cocco. Anche qui sono presenti numerose proprietà benefiche viene difatti utilizzata soprattutto per la regola della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Con il suo sapore dolce il consiglio è quello di berne un bicchiere la mattina.

Succo di prugna

La prugna, da sempre conosciuta come il lassativo per eccellenza, ha anche molti altri benefici. Questo frutto è una ricca fonte di potassio e vitamina K. Quindi il consumo giornaliero di prugne è soprattutto del suo succo è molto consigliato per una normalizzazione naturale della pressione sanguigna.

Succo di melograno

Il melograno grazie alla sua potente azione antiossidante è considerato un importante e molto efficace farmaco naturale per il nostro corpo. A beneficiarne sono soprattutto la pelle, i reni, il fegato, il sistema immunitario e quello circolatorio. Il consumo giornaliero difatti è consigliato soprattutto per la capacità di abbassare notevolmente la pressione sanguigna.

Queste bevande insieme ad una giusta alimentazione , aiutano e non di poco a normalizzare la pressione sanguigna ed a prevenire quelle che possono essere le gravi conseguenze che ne comporta.