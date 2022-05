Sono tanti gli alimenti che hanno proprietà benefiche per il nostro organismo, alcuni più di altri. Oggi parleremo di una verdura molto conosciuta ed usata nelle cucine degli italiani e non solo.

Mangia subito questo alimento e in 3 giorni ti sentirai meglio

Un alimento sicuramente benefico per il nostro organismo è il finocchio.

Verdura particolarmente versatile e croccante, il finocchio fa parte della famiglia delle Apiaceae, la stessa della carote per intenderci.

Questa verdura ha origine antichissime risalenti addirittura al 1500, nota già agli arabi, ai greci e agli arabi, probabilmente originaria dell’Asia Minore. Per quanto riguarda l’Italia, la produzione è molto concentrata nella zona centro-sud della penisola, ovvero nella zona più soggetta a temperature non troppo basse che ne favoriscono la crescita. Dalla storia torniamo ai giorni nostri, dove il finocchio è uno dei protagonisti principali anche di diete ed alimentazioni specifiche al fabbisogno del nostro corpo.

Varietà di finocchio

Di questa verdura esistono numerose varietà, quelle più conosciute sono quattro:

Estivo Rondo che si presenta con un grumello bianchissimo e tondeggiante. Ha un ciclo di germinazione molto veloce, difatti si raccoglie dopo soltanto 60 giorni;

Invernale Serpico che ha una forma grande e tondeggianti. Questo invece ha tempi di germinazione più lunghi che vanno dai 100 ai 120;

Autunnale Carmo che ha una forma tonda e pesante. Ha un ciclo semi-lento, questo perché viene seminato in periodi caldi e raccolto in quelli freddi;

Il finocchio romanesco che ha un ciclo molto esteso, il più lungo rispetto a quelli già citati. Il suo ciclo richiede una temperatura mite di 10°C’è una durata di 120 giorni, si raccoglie principalmente in periodo autunnale.

Benefici

Difatti il finocchio composto principalmente da acqua, hanno un bassissimo contenuto calorico. Privi di qualsiasi grasso e ricchi di minerali come calcio e fosforo che aiutano al rinforzarsi delle ossa, ma sono molto più ricchi di potassio. Anche la presenza di vitamine A, C e alcune del gruppo B rendono questa verdura una vera e propria alleata per quanto riguarda la digestione e la regolazione della funzione epatica. Difatti è considerato “miracoloso” per i suoi benefici proprio a livello digestivo. Aiuta a risolvere gran parte dei problemi legati all’intestino, un vero e proprio disintossicante, molto efficace sui gonfiori addominali grazie alla presenza della già citata vitamina C.

I semi di finocchio ricavati dalla stessa pianta, sono molto utilizzati per la produzione di tisane che grazie alla presenza di anetolo ha anche un profumo molto intenso.