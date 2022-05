Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 9 al 15 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana preannuncia stelle nuove che porteranno un’ondata positiva nella tua vita e in quella di altri segni zodiacali. Lunedì ci sarà l’evento più importante: Giove, pianeta della fortuna, entrerà nel tuo segno. Giovedì e venerdì le uniche giornate un po’ più nervose, in cui converrà avere prudenza nei rapporti interpersonali.

Toro

La settimana sarà particolarmente intensa, soprattutto per quel che riguarda i contatti e le relazioni. In generale, i mesi di maggio e giugno porteranno molto bene alle storie d’amore appena nate. Sfrutta le prossime giornate, specie quelle di martedì e mercoledì per recuperare nel lavoro, prenderti una meritata rivincita personale. Sabato e domenica un po’ agitati, per colpa di una Luna storta. Servirà cautela.

Gemelli

Si preannuncia una settimana molto importante. Lunedì Giove tornerà attivo. Finalmente potrai ritrovare dei punti di riferimento nella tua vita, chiudere accordi, fare scelte interessanti. Insomma, molte situazioni cominceranno a sbloccarsi, in amore e nel lavoro. Martedì e mercoledì saranno due giornate ancora un po’ nervose, ottimi invece i prossimi giovedì e venerdì: potrai contare su una splendida Luna.

Cancro

La prossima settimana sarai ancora molto dubbioso e incerto per come ti stanno andando le cose sul lavoro. Da lunedì, purtroppo, Giove non sarà più in aspetto favorevole e raggiungerà Venere in quadratura. Dovrai avere particolare prudenza nelle questioni pratiche, legali, burocratiche, ma anche in amore. Il weekend, per fortuna, non ti mancherà l’energia, fornita da una splendida Luna in Scorpione.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si preannuncia molto importante. Lunedì avrai un alleato in più nel cielo, di tutto peso: Giove che entrerà in Ariete. A quanto pare la tua rinascita sta per arrivare. Oltretutto la Luna sarà ancora nel tuo segno e aumenterà la vitalità e la voglia di amare. Weekend con la Luna in quadratura: meglio mantenere la calma, se qualcuno proverà a farti spazientire o se incapperai in piccoli contrattempi.

Vergine

La settimana partirà molto bene. Lunedì potrai dire addio all’opposizione di Giove che si trasferirà nel segno dell’Ariete. Tornerà una maggiore voglia di fare. Martedì e mercoledì, inoltre, la Luna transiterà nel tuo segno. Sfrutta la sua energia per fermarti ad analizzare i tuoi rapporti, le novità entrate nella tua vita, il lavoro. Sabato e domenica giornate molto stimolanti. Chi è single potrebbe fare nuovi, interessanti incontri.

Bilancia

La settimana partirà in maniera nervosa. Lunedì, purtroppo, Giove diventerà opposto, proprio come Venere. Non dovrai affrontare blocchi inesorabili, ma occorrerà molta cautela. Forse già da un po’ stai vivendo un grosso problema personale o un cambiamento di lavoro importante. Sforzati di non sfogare nel rapporto di coppia la tensione di questi giorni. Le giornate più interessanti quelle di giovedì e venerdì con la Luna nel segno.

Scorpione

La tua settimana si prospetta interessante. Lunedì, purtroppo, la Luna in dissonanza potrebbe provocare un po’ di nervosismo, qualche piccolo momento di tensione: meglio fare un po’ di attenzione in più. Mercoledì e giovedì saranno, invece, giornate interessanti. Ottimo il fine settimana con il passaggio della Luna nel tuo spazio zodiacale.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana partirà alla grande. Lunedì Giove tornerà favorevole e darà il via a un vero e proprio risveglio. D’ora in avanti potrai andare lontano…. Le uniche giornate un po’ più sottotono o agitate saranno quelle di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in quadratura. Si tratterà di una piccola nuvola di passaggio, nulla a confronto con il periodo magico che stai vivendo.

Capricorno

Da lunedì dovrai cominciare a usare estrema cautela. Anche Giove diventerà contrario, come lo è già Venere. D’ora in poi servirà particolare cautela, specie in amore e in famiglia. Martedì e mercoledì, per fortuna, potrai contare sul sostegno di una bellissima Luna in Vergine. Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì: cerca di mantenere la calma.

Acquario

La tua settimana comincerà con una grande novità. Lunedì, infatti, Giove sarà in aspetto favorevole. Comincerai a intravedere già i primi risultati, crescerà la voglia di recuperare in amore. Da qui in avanti potrai portare avanti il cambiamento che desideri da tempo, ma sarà d’aiuto scendere a compromessi, accettare anche le mezze misure, se necessarie, Molto stimolanti le giornate di giovedì e venerdì.

Pesci

La settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata da alti e bassi. Purtroppo lunedì Giove ti saluterà per traslocare nel segno dell’Ariete. Il prossimo autunno, però, tornerà nel tuo cielo. Ecco, perché sarà importante non perdere mai di vista i tuoi obiettivi e non sprecare tempo ed energia inutilmente. Martedì e mercoledì le giornate peggiori, con la Luna in opposizione. Molto interessante il weekend.