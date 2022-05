Spesso il termine “emotività” è sintomo di “sensibilità” anche se non si tratta proprio della stessa cosa: una persona emotiva è solita mettere in evidenza una sorta di spontaneità più o meno diffusa in merito alle proprie esternazioni della propria psiche e dello stato d’animo del momento. In alcuni casi per l’appunto si tratta di un concetto che esprime spontaneità, per altri la situazione è molto più complessa. In tutti i casi, lo zodiaco può aiutarci ad indentificare gli uomini che senza particolari problemi, non nascondono di essere emotivi.

Quali sono gli uomini più emotivi dello zodiaco?

Gemelli

Non sono assolutamente trasparenti ma chi li conosce, impara presto a riconoscere i modi di dire, il sarcasmo e altri piccoli indizi che mette a disposizione quando sta provando una densa sequela di emozioni. A volte anche tramite la comunicazione non verbale riesce a “parlare” in modo eloquente.

Ariete

Non ha “filtri” emotivi, in quanto è un profilo estremamente diretto e schietto, ma non per questo impassibile, anzi è un profilo molto “pane al pane, vino al vino” e non sembra valutare la diplomazia come metodo comunicativo efficace. Anche quando soffre, non lesina reazioni che lo fanno sembrare meno “forte”. L’uomo Ariete è così, e va accettato senza mezzi termini.

Scorpione

Hanno un metodo tutto loro per manifestare la propria emotività: solitamente non sono le parole, a meno che non siano messi “sotto torchio” in maniera importante, preferiscono esibire le proprie emozioni sotto altre forme che non sia la parola, ma attraverso piccoli gesti. Tuttavia resta un uomo assolutamente capace di provare emozioni anche molto profonde.