Il bitcoin è sicuramente tra le monete virtuali più conosciute al mondo. È stata creata nel 2009 ed il prezzo è stabilito dall’incontro della domanda e dell’offerta su vari exchange in cui viene contrattato il valore. Quando queste proposte coincidono viene stabilito un prezzo del bitcoin.I bitcoin si possono ottenere acquistandoli da un privato, o come corrispettivo di uno scambio con beni o servizi.

Quanto varrà Bitcoin tra un mese? La previsione sconvolge tutti

Il valore del mercato delle criptovalute varia intorno agli 800 miliardi di dollari, una cifra sicuramente alta ma non abbastanza.

Quando si investe bisogna fare molta attenzione, infatti bisogna cercare il momento giusto.Dopo la risalita oltre i 45 mila dollari per BTC, il suo valore si è di nuovo ribassato.

Nell’ultimo anno, i Bitcoin hanno avuto un calo di oltre il 33%, con quotazioni oscillanti in questo periodo. Nell’ultimo mese, si è osservata un iniziale aumento di oltre il 5%, seguito da un ribasso di quasi il 10%.

Il mercato del bitcoin ha recuperato molto sulle quotazioni di venerdì 29 aprile ma comunque all’orizzonte non si devono spinte rialziste. Gli investitori non vogliono fare nuovi azzardi.

Il bitcoin avrebbe dovuto rialzarsi già nel mese di aprile ma così non è stato. Infatti è stato tra i mesi peggiori di sempre. Bitcon ha perso il -17,29% ad aprile.

Per fare una previsione dobbiamo prendere in considerazione molto fattori esterni che incidono sicuramente sul valore della criptovaluta. Sono da considerare ad esempio la guerra in Ucraina, l’inflazione e la crescita nel primo trimestre dell’anno ferma al palo in molte nazioni tra le prime per produzione mondiale. Inoltre, incide anche il fatto che la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti vuole attuare un innalzamento dei tassi di interesse di 50 punti base, rispetto ai 25 punti base aumentati nella precedente riunione.Possiamo solo aspettare e sperare in incremento della moneta senza sorprese.