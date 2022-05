Avere la testa dura non è solitamente considerato un difetto se ciò non sfocia nell’ottusità: essere convinti delle proprie idee può essere percepito come segno di forza e di autorità ma come spesso accade il troppo storpia, e può essere difficile avere a che fare con una personalità eccessivamente testarda. Il mondo maschile è letteralmente zeppo di uomini testardi, anche se come facilmente immaginabile, non sono tutti uguali. Ecco una lista delle personalità maschili maggiormente meritevoli di questa nomea, non sempre lusinghiera: quali sono gli uomini più testardi dello zodiaco?

Duri come muli! Ecco gli uomini più testardi dello zodiaco

Leone

Solo in apparenza elastici, in realtà una volta conosciuti un minimo gli uomini Leone sembrano semplicemente “ignorare” ciò che accade loro intorno e dall’altra parte, si ha l’impressione di sbattere su un muro di gomma a più riprese. Ciò scaturisce nervosismo da parte degli interlocutori, ma la maggior parte dei successi di questi uomini è imputabile in parte proprio alla loro testardaggine.

Scorpione

Testa dura ma in maniera orgogliosa: l’uomo Scorpione sa bene che è una bella gatta da pelare quando si tratta di mettere in discussione le proprie idee, e spesso “vince per sfinimento”. Interloquire con loro per provare a farli cambiare idea appare come un’impresa ai limiti del possibile.

Toro

Quando si mettono in testa qualcosa, non c’è quasi nulla che possa farli cambiare idea, neanche opzioni effettivamente più vantaggiose. Per loro procedere dritti per le proprie idee, mettendole in discussione solo “dopo” rappresenta un valore morale, una sorta di principio. Almeno sono molto coerenti e pronti a pagare “pegno” per i propri errori.