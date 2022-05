Inevitabilmente i trend estetici ma non solo sono seguiti da una vasta platea di persone, anche se non nello stesso modo. Il rapporto con la moda non è quasi mai lo stesso tra persona e persona. C’è chi si fa fortemente “guidare” dalle tendenze, c’è chi invece decide di aver maggior potere decisionale in merito, mentre una piccola parte della popolazione riesce ad essere naturalmente capace di anticipare o comunque sviluppare la propria corrente modaiola, risultando particolarmente abile a forgiare un’idea tutta personale della moda. Quali sono i segni più modaioli dello zodiaco?

I segni più modaioli dello zodiaco! Ecco chi segue i trend

Scorpione

Non è assolutamente uno “schiavo” delle mode, ma usa i trend estetici come ispirazione. Non vogliono primeggiare dal punto di vista stilistico ma amano essere sempre in ordine, che è esattamente il loro modo di interpretare la vita. Precisi e mai eccessivi.

Cancro

Meno “spontaneo” ma più alla ricerca di uno stile diffuso estetico: Cancro è più tipo da fare particolare attenzione a come si veste e pur essendo dotato di una certa tendenza a saper abbinare i capi di abbigliamento, raramente è soddisfatto. Agli occhi degli altri non appare come un “fissato” quanto piuttosto come uno che ci tiene al proprio aspetto.

Capricorno

Quasi austero a tratti, esteticamente parlando, per lui/lei il look è una cosa seria ed è praticamente un biglietto da visita per fare una buona impressione. Prende molto sul serio la “battaglia” al look, e può stare anche ore a scegliere cosa indossare.