Lo sterminato indubbiamente complesso mondo femminile è inevitabilmente contraddistinto anche da personalità che perdono la pazienza con molta più facilità rispetto ad altre. Indicarle in maniera precisa è impossibile, in quanto ogni donna ha qualcosa in particolare che la rende arrabbiata o comunque più nervosa. Calcolando che esistono persone più nervose di altre, ecco un “aiuto” da parte dello zodiaco per definire quali sono le donne in assoluto “meno calme” dello zodiaco, o per essere più precisi, quelle che “scattano” più facilmente.

Le donne più nervose dello zodiaco sono queste: lo sapevi?

Capricorno

Non amano particolarmente le manifestazioni emotive troppo evidenti ma hanno un modo estremamente chiaro per esprimere il nervosismo, attraverso parole pungenti e graffianti. Sono anche discretamente “vendicative” se prese in castagna, e sopratutto per questioni legate all’orgoglio, sono solite non arrendersi mai.

Cancro

Emotive come poche, rappresentano lo stereotipo, certamente non positivo, della donna umorale. In realtà lo è in tutti i sensi, ossia è un profilo che passa molto rapidamente da una condizione calma e tranquilla ad una nervosa, anche se a far parlare è sicuramente quest’ultima caratteristica. Scatti d’ira, urla e parole spesso “pesanti”, la rendono meritevole di stare in questa poco lusinghera lista.

Vergine

Apparentemente ben controllate, ciò che “frega” le Vergine e le espone a scatti di nervosismo puro è l’orgoglio. Le situazioni a se stante non provocano quasi alcuna reazione, ma quando c’è di mezzo qualcuno che complica un contesto, ecco che non risparmiano parole anche pesanti e sicuramente un po’ eccessive.