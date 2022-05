Ci sono delle piante aromatiche che proprio non vanno d’accordo e non possono stare vicine. Quindi facciamo attenzione nel nostro orto. Non pensiamo solo a dare la giusta distanza e ariosità alle piante ma anche a come si influenzano l’una con l’altra. Sotto terra avviene uno scambio di messaggi non sempre benevoli fra le radici delle piante.

Perlopiù sono messaggi che servono alle piante per aiutarsi, collaborare e scambiarsi le proprietà nutrizionali ma a volte sono dei veri e propri proclami di guerra. Purtroppo le piante nel loro territorio agiscono come le persone e possono fare dei dispetti (come richiamare insetti nocivi per un certo tipo di pianta) e provocare la morte alla pianta nemica.

Quando prepariamo l’orto, quindi, non soffermiamoci solamente sugli spazi, il tipo di terreno, l’innaffiatura, la concimazione, eccetera. Sono tutti gesti utili e necessari per il benessere del nostro giardino ma dobbiamo anche sapere quali abbinamenti fare affinché le piante aromatiche crescano in pace e in salute.

Le piante aromatiche che non vanno d’accordo

Sembra quasi assurdo dirlo ma anche le piante hanno le loro simpatie. Il loro linguaggio, nonostante tutti gli anni di studio fatte dai botanici, è ancora piuttosto arcano e misterioso. Però, quello che hanno compreso nel corso di varie piantumazioni fallite o prospere è che certi tipi di pianta non si sopportano a vicenda.

Una bevanda piuttosto gustosa e rinfrescante in estate è versare nell’acqua della camomilla e della menta. Da subito l’organismo riceve la dolcezza e l’invito alla calma della camomilla e le sostanze energizzanti che stimolano la concentrazione e la memoria della menta. La miscela è molto invitante ma non dobbiamo commettere l’errore di associare queste due piante nello stesso spazio.

Menta e camomilla assieme non funzionano perché vicine si rubano i nutrimenti necessari per prosperare, fino a quando una delle due piante inizia a deperire e muore. Potrebbero anche uscire indenni dalla guerra ma nel sottofondo si combatterebbero delle estenuanti battaglie che non porterebbero alcun giovamento.

Bisogna fare attenzione a non dividere lo spazio fra prezzemolo con carote e lattughe. Il prezzemolo deve essere messo in un angolino a parte solo così può prosperare e diventare un condimento aromatico carico di sapore. Questo perché le carote e le lattughe richiamo degli insetti e dei parassiti a cui il prezzemolo è piuttosto sensibile e può essere facilmente attaccato.

Un’altra regola da seguire è quella di non mettere vicino la pianta di basilico con la salvia o la ruta. Nonostante dovessimo lasciare grande spazio tra una pianta e l’altra la ruta e la salvia tendono ad ampliare le proprie radici rubando spazio a chi le sta vicino. Il basilico, poverino, se ne sta rintanato nel suo angolino e può essere inghiottito metaforicamente dalla radici delle altre piante.

Per ovviare al problema della consociazione sbagliata potremo tenere le piante all’interno del vaso così le radici, i parassiti e tutti gli altri problemi relativi ai rapporti fra piante aromatiche non si presenteranno. Il nostro giardino crescerà così in salute e ci darà ciò di cui abbiamo bisogno.