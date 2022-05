Oroscopo Paolo Fox domani, 10 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 10 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 10 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna storta potrebbe crearti piccoli disagi, ma niente potrà ostacolare questo cambiamenti in atto. Con Giove attivo chi ti ferma più! Da qui in avanti avrai grandi opportunità, novità interessanti che rivoluzioneranno la tua vita, anche a lungo termine. Non sarà un caso che alcuni Sagittario stanno parlando anche in vista del prossimo anno. Nel frattempo, preparati a vivere un’estate speciale.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani sarà una giornata piuttosto nervosa. Hai la sgradevole sensazione di non avere tutte le risposte che ti servono adesso, da tempo stai vivendo delle grosse delusioni che riguardano sia il lavoro che gli affetti e le amicizie. L’importante sarà ragionare bene sulla tua vita e, soprattutto, evitare di isolarti, di chiuderti in te stesso e in un silenzio che metterebbe a disagio gli altri.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente avrai un alleato importante in più nel cielo: Giove! Il pianeta della fortuna sarà una fonte di ispirazione da seguire, ti aiuterà a raggiungere un traguardo che hai rincorso a lungo. Anche se le condizioni esterne non consentiranno un grande margine di azione. potrai comunque sviluppare nuove idee, progetti interessanti, con un pizzico di volontà e buonsenso. Anche l’amore si risveglierà…

Oroscopo domani: Pesci

Domani e mercoledì dovrai fare i conti con una Luna opposta che ti provocherà una profonda agitazione. È probabile che nelle prossime ore ritornerai con il pensiero al passato, a qualche torto subìto e non ancora superato. In compenso, l’estate sarà un buon periodo per chi vorrà confermare un accordo o avviare un nuovo progetto, nel lavoro o in amore.