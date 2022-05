Sopratutto quando si parla di sentimenti e rapporti stabili, l’infedeltà diventa uno dei peccati peggiori in assoluto: la fedeltà infatti è alla base della maggior parte dei rapporti sociali, anche se per natura gli esseri umani tradiscono il partner per le più disparate ragioni. Uomini e donne tendono a tradire con una frequenza non dissimile (conta parecchio il contesto) ma spesso sono i primi a rappresentare l’archetipo dell’infedele. Lo zodiaco può aiutarci a definire i segni più infedeli in assoluto, fermo restando che si tratta di “tendenze”: se il vostro partner fa parte di questi segni non significa per forza che vi sta tradendo!

Attenzione, ecco gli uomini più infedeli dello zodiaco!

Sagittario

Infedeli non per scelta e neanche per necessità: molti uomini che appartengono a questo segno infatti godono di un fascino e una personalità magnetica ed essendo loro facilmente lusingati dai complimenti, non riescono a dire di no ad una “scappatella”, ma anche ad una relazione “Parallela” più lunga.

Leone

L’uomo Leone sono dei più che discreti bugiardi e questo li rende particolarmente attivi nell’ambito dell’infedeltà: essendo un egocentrico nato, una sola relazione non è spesso sufficiente e anche se può avere problemi a far convivere il tutto, si prende volentieri i rischi.

Ariete

Vanitosi e vogliosi di “spiccare”, anche se amano profondamente il loro partner, riescono ad “auto assolversi” con una facilità quasi imbarazzante, e ciò li rende “colpevoli”, perchè a parti inverse non perdonano facilmente un tradimento nei loro confronti. Un uomo Ariete spesso “va tenuto al guinzaglio” da questo punto di vista.