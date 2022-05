Quando arriva la primavera e cominciamo a vedere tanti giardini fioriti e colorati, abbiamo voglia di farlo anche noi, ma questo non è possibile se non abbiamo un giardino a disposizione. L’unica cosa da fare però, è abbellire il nostro balcone. Infatti alcune piante, possono essere piantate tranquillamente anche nel nostro balcone. Ma quali piante possiamo mettere? Vediamolo insieme.

Con queste piante, il tuo balcone diventerà come un giardino: “Meraviglioso!”

Le azalee sono dei fiori bellissimi e colorati, da rendere unico il nostro balcone. Hanno una lunga fioritura e sono molto resistenti. In estate però bisogna fare attenzione a posizionarle in un luogo all’ombra così da non farle morire. In inverno, invece, dovrebbero essere portate all’interno, a causa del troppo freddo. Hanno bisogno di molte annaffiature senza creare ristagni d’acqua.

Anche i crochi sono bellissimi, hanno dei colori molto intensi come il viola o il giallo. Si adattano sia a temperature invernali che estive. Non necessitano di molte annaffiature e può essere piantata sia a terra che in vaso. Dobbiamo però fare attenzione al vento che potrebbero spezzarle, quindi sul balcone è meglio metterle in un posto riparato, magari sotto al muro o dietro a qualcosa.

Anche i gerani sono molto coltivati in balcone. Sono piante che sopportano molto bene il freddo e durano tutto l’anno. Hanno bisogno di innaffiature regolari e dobbiamo fare sempre attenzione ai ristagni d’acqua.

Le gerbere, somigliano molto alle margherite, ma hanno colori più intensi. Si possono trovare infatti, di colore arancione, rosse, viola e gialle intenso. Sono fiori delicati, che necessitano di un terreno drenante e di protezione dai raggi solari quindi devono essere mette in una posizione all’ombra.

Anche i tulipani possono essere coltivati sul balcone, così da farlo sembrare un vero e proprio giardino in primavera. I tulipani sono uno dei fiori più apprezzati ed amati della primavera. Questi fiori non temono i raggi solari e vanno annaffiati solo quando il terreno è molto secco. Dobbiamo solo ricordarci di rimuovere il fogliame secco non appena si forma.

Con questi fiori, possiamo rendere il nostro balcone meraviglioso, proprio come un vero e proprio giardino fiorito.