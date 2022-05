L’idea stessa dell’atletismo e dello sport è stata lungamente esclusivo appannaggio degli uomini, almeno fino a non troppi decenni fa: oggi fortunatamente si è raggiunta una parità di genere “accettabile”, ed è comunque indubbio che permangono delle differenze fisiche tra uomo e donna, dal punto di vista culturale siano molti gli uomini considerati “atletici”. Molti di questi sono riscontrabili anche attraverso lo zodiaco, ossia il segno zodiacale. L’atletismo non è per forza correlato allo sport in quanto attività agonistica: è possibile essere atletici anche in altri ambiti.

Gli uomini più atletici dello zodiaco. Li conosci?

Ariete

Sono quasi naturalmente associati all’azione e al movimento, e anche se non necessariamente sono molto appassionati di sport, la loro vita li porta ad essere sempre in forma. Non solo perchè vanno letteralmente sempre di corsa, ma essendo anche competitivi, sono pronti a volersi mantenere in forma attraverso body building ed altre attività simili.

Scorpione

Scorpione invece non è nato competitivo, e apparentemente è molto più orientato alla conoscenza che all’atletismo. Tuttavia essendo un segno perfezionista, comprende bene che essere atletici, senza necessariamente voler “spiccare” dal punto di vista agonistico, è decisamente compatibile con il loro modo di pensare e operare.

Vergine

Anche loro non sono competitivi ma fortemente orientati al continuo perfezionamento: una capacità agonistica di livello è parte della loro personalità e non ne fanno segreto. Anche se apparentemente poco avvezzi all’aspetto “estetico”, sono portati a dare il meglio anche perchè sempre in forma, anche se si tratta di un profilo relativamente pigro.