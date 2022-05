Essere competitivi è sia un pregio che un difetto: come quasi ogni tratto, anche positivo e considerabile una delle chiavi del successo, se portato all’eccesso, può diventare problematico. Il mondo femminile non può che essere pieno di donne fortemente competitive, talvolta “nascoste” anche in personalità che almeno in apparenza non lo sono. Lo zodiaco ci viene in soccorso e può aiutarci concretamente a trovare quali sono quelle che sono portate al voler primeggiare ad ogni costo.

Le donne più competitive dello zodiaco, quali sono?

Ariete

Nasce e vive con l’argento vivo addosso, e ciò è dovuto in larga parte ad una voglia di primeggiare a livello massimo riscontrabile fin dalla giovanissima età. Non conviene sfidarla in qualsiasi ambito, anche in uno che non conosce: anche a costo di “sbattere il muso”, la Ariete non si fermerà finchè non sarà perlomeno in grado di essere soddisfatta delle proprie doti.

Leone

Differente il modus operandi della Leone. Si tratta di una di quelle persone estremamente tranquille che si lasciano scivolare addosso le preoccupazioni e sono almeno in apparenza poco interessate alle sfide. Quando il loro carisma è minacciato e si sentono messe da parte, la situazione muta. Ottengono quasi sempre ciò che desiderano in particolar modo con la costanza ed il duro lavoro.

Sagittario

Competitiva a modo suo. E’ una persona prudente ma non “fifona”, ma che se si sente minacciata nelle proprie idee, comprende quando è il caso di adoperarsi per reagire. In caso contrario nasconde il proprio lato competitivo per scegliere quando questo può portare a dei risultati.