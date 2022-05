Oroscopo Paolo Fox domani, 11 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 11 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 11 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, purtroppo, la Luna sarà ancora in dissonanza. Anche se potresti essere colto da un momento di nervosismo o di stanchezza, non disperare! Ormai la tua rinascita è in corso. Stai andando incontro a un’estate che si preannuncia letteralmente magica. Più di un Sagittario è probabile che sia già alle prese con progetti a lungo termine, con cambiamenti che riguarderanno anche il prossimo anno.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani le stelle ti incoraggeranno ancora a mantenere la calma e non reagire in maniera nervosa. Anche se ti stanno mancando dei riferimenti o se hai vissuto delusioni cocenti, in amore e nel lavoro, dovresti cercare di reagire. Sarà indispensabile, soprattutto, non trincerarti dietro i tuoi silenzi cari, perché causeresti inutili disagi a chi ti sta attorno. È tempo di fermarsi a riflettere sulla tua vita.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, con la consapevolezza di avere un nuovo alleato in più nel cielo, Giove, potrai impegnarti per realizzare i tuoi obiettivi. Il pianeta sarà fonte d’ispirazione per te e, anche se non avrai tutta la libertà di azione che vorresti tu, potrai comunque lavorare su nuovi progetti, sviluppare idee interessanti. Momento intrigante anche per chi cerca di nuovo l’amore.

Oroscopo domani: Pesci

Domani occorrerà ancora la massima cautela, per contrastare gli effetti negativi della Luna in opposizione. Nel corso della giornata sarà facile rivolgere un pensiero al passato, a qualche delusione o torto subìto che non ti sei ancora buttato alle spalle. Concentrati, piuttosto, sulla prossima estate, perché potrebbe aiutarti a chiudere un accordo, cominciare un nuovo progetto o fare un incontro interessante.