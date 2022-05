Anche le personalità più trasparenti celano qualche segreto, che non sono soliti dire a nessuno o quasi. Alcune personalità tuttavia vivono una sorta di controsenso, ossia non nascondono di essere “abbottonate” in merito alla propria vita ma allo stesso tempo è impossibile conoscere a fondo cosa nascondono. Al contrario, altre persone apparentemente trasparenti, sono in alcuni casi quelle che invece con più segreti. Lo zodiaco ci aiuta a “smascherare” anche queste persone attraverso i segni zodiacali. Quali sono quelli con più segreti?

Quali sono i segni zodiacali con più segreti? Ecco la risposta

Ariete

Amano lasciare spazio alle interpretazioni sul loro conto anche se difficilmente si “sbottonano”. Questo perchè amano sentirsi ambiti e al centro dell’attenzione e spesso sono loro ad alimetare le dicerie sul loro conto. I segreti più radicati sono praticamente impossibili da decifrare, Ariete è attentissimo da questo punto di vista a non lasciare niente di intentato.

Leone

Sopratutto in riferimento al loro passato i Leone solitamente hanno tanti segreti, sia positivi, che neutrim ma anche poco lusinghieri. Tuttavia sono dei maestri a nascondere gli effetti del loro passato anche a distanza di anni. Non fanno drammi in nessun caso, anche se qualcuno riesce a comprenderne la natura.

Pesci

Una personalità così complessa ed articolata per forza di cose è una vera miniera di segreti. Ma essendo un pessimo bugiardo, il segno dei Pesci è facilmente influenzabile per apprenderne una certa quantità. La tendenza a celare e insabbiare sempre tutto spesso è così evidente da essere controproducente.