Lo zucchero è sempre stato il nemico numero uno del nostro corpo, soprattutto per chi è a dieta. Ma è difficile rinunciare anche solo a un caffè zuccherato. Se non si gradisce quello amaro, è un vero problema. Oggi però, vi sveliamo un alimento non troppo conosciuto che zucchera senza fare male, così potremmo dire una volte per tutte addio all’Europa calorie dello zucchero.

Questo alimento sconosciuto zucchera senza fare male, la svolta

Qual’è quindi l’alimento che zucchera ma non fa male? Ovviamente stiamo parlando della stevia. La stevia è uno dei principali dolcificanti a basso contenuto calorico e ha anche delle proprietà benefiche che non tutti sanno.

Si può trovare come con foglie fresche, estratto in polvere, concentrato liquido e in bustine e sotto forma di compresse dolcificanti.

Questo tipo di dolcificante deriva dalla Stevia Rebaudiana, cioè una pianta appartenente alla famiglia dei crisantemi. Quella che troviamo al supermercato però, è un po’ diversa, viene ricavata dall’estratto delle foglie altamente raffinato chiamato Rebaudioside A.

Quindi i prodotti a base di stevia contengano una percentuale davvero piccola della pianta stessa e sono caratterizzati da un mix di diverse sostanze estratte dalla pianta e anche da additivi.

Le particelle contenute nelle foglie vengono filtrate dal liquido stesso che poi viene trattato con il carbone attivo per eliminare i residui organici. Poi viene sottoposto ad un trattamento di ioni per rimuovere i minerali e i metalli. Rimangono però i glucosidi, che vengono contrari in una resina e processati come dolcificanti.

Questo alimenti è sicuramente molto più dolce dello zucchero, quindi sicuramente ci chiederemo se fa ingrassare o meno.

Due cucchiai di stevia contengono 5 calorie e 1 grammi di carboidrati mentre due cucchiai di zucchero contengono 30 calorie e 8 grammi di carboidrati. Quindi la risposta è no, la stevia non fa ingrassare ed è normale che sia più dolce dello zucchero, un po’ come tutti i dolcificanti.

Questo dolcificante aiuta a migliorare la sensibilità dell’insulina, così da ridurre gli zuccheri nel sangue. La stevia ha un indice glicemico pari a zero, quindi può essere utilizzato dai diabeti come sostituto dello zucchero.

Inoltre, riduce i trigliceridi e aumenta il livello di colesterolo HDL buono nel sangue