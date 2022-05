Nel 2016 la Royal Mint decise di creare una serie di monete in oro ed argento, di varie grammature, per commemorare le statue che rappresentano la storia del Regno Unito. Queste sterline sono dedicate alle 10 bestie raffigurate sulle statue araldiche che erano presenti durante l’incoronazione di Elisabetta II nel 1953 avvenuta nell’Abbazia di Westminster. Il Cavallo bianco di Hannover è la nona sterlina della serie The Queen’s Beasts coniata dalla Royal Mint uscita nel 2020.

Se hai questa sterlina d’oro guadagni €3.700: ecco quale

La cosa comune di queste sterline è il diritto, infatti su tutta la serie di monete è raffigurata Elisabetta II con la testa coronata rivolta a destra.

Sul rovescio è raffigurato il potente cavallo bianco. Il cavallo bianco è il simbolo del casato Hannover cui discendenza è rappresentata dall’attuale casa reale inglese. A causa della morte dei figli della regina Anna di casa Stuart la corona passò a Giorgio I di Hannover, già principe elettore di Hannover nel Sacro Romano Impero.

Questo cavallo si erge sopra lo stemma reale suddiviso in 4 sezioni: nel primo spazio sono rappresentati i Leopardi d’Inghilterra e il Leone di Scozia, nel secondo vengono raffigurati dei gigli. Il terzo riquadro raffigura l’arpa d’Irlanda e nel quarto ci sono le insegne di Hannover.

Di questa moneta sono state fatte due versioni, una da un’oncia e l’altra da ¼ di oncia, entrambe di 24 carati. Una vale 100 pound e l’altra 25 pound, inoltre, la prima pesa 31,104 grammi, mentre la seconda solo 7.78 grammi.

Dato che è una moneta coniata come omaggio e commemorazione, è considerata una moneta rara e quindi vale anche tanto. Il suo prezzo ovviamente può variare a secondo della domanda e dell’offerta e del valore dell’oro in quel momento. La moneta non deve avere ammaccature e graffi, così da valere di più.Questa moneta parte da 2000 euro ma può arrivare fino a 3700 euro.