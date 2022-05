Spesso la timidezza è appannaggio alla giovane età ed erroreamente a lungo è stata considerata alla stregua di una debolezza. In realtà una persona timida può esserlo per tantisismi motivi anche se la società spesso “punisce” sopratutto gli uomini timidi, che rispetto alle donne, per preconcetti vari, sono portati ad essere sicuri, forti e addirittura autoritari. La complessità maschile spesso “cela” in maniera particolare queste personalità che restano timide anche nell’età adulta ed avanzata. Quali sono, secondo lo zodiaco, gli uomini più timidi in assoluto?

Ecco gli uomini più timidi dello zodiaco: li conosci?

Toro

Le difficoltà ad “aprirsi” dell’uomo Toro sono riconosciute e piuttosto note. Non “si fida” da subito di quasi nessuno, anzi tende ad apparire chiusi e scostanti quando in realtà è una sorta di “difesa cautelativa”. Non così negativi e pessimisti, solo dopo diverso tempo tengono a “scogliersi” e fare amicizia.

Cancro

I timidi per eccellenza, tratto peculiare che li accompagna fin dall’infanzia e che solo parzialmente viene modificata dall’esperienza e dalla fiducia in loro stessi che è piuttosto alta. Sono timidi anche e sopratutto perchè si considerano ed effettivamente sono delle personalità molto riservate, che allo stesso modo, non si interessano dei “fatti” altrui.

Vergine

L’uomo vergine è una sorta di “mix”dei segni precedenti: disinteressato e riservato ma anche un po’ “pessimista” nei confronti della maggior parte degli esseri umani. E’ un “cliente difficile” quando si tratta di esporre la propria personalità comunque molto diversificata. Deve trovarsi nel contesto giusto per farlo liberamente, e non sempre ciò è possibile in brevi periodi.