Il “mito” della donna casa e figli è oramai sdoganato o comunque non così frequente e “imposto” come un tempo: non tutte le presenze femminili infatti sono alla ricerca di compagnia ne tantomeno di un partner. Per motivi anche molto diversi queste donne “sfuggono” a questa sorta di regola, oppure semplicemente non disdegnano di essere considerate solitarie. Lo zodiaco può aiutarci a definire queste personnalità che appaiono sempre meno “fuori contesto” anche se è bene specificare che i segni rappresentano una tendenza di donne solitarie. Quali sono le più solitarie dello zodiaco?

Ecco le donne più solitarie dello zodiaco. Le conosci?

Scorpione

La donna Scorpione è sagace, molto orgogliosa dei propri mezzi e delle proprie idee e per questo, pur non disdegnando l’idea di avere un partner, è anche molto puntigliosa in merito. Perciò non è assolutamente raro vederla da sola, anzi spesso si “trova meglio”. Essere solitaria non rappresenta per lei un problema.

Pesci

Meno solitarie “per scelta”, le Pesci fanno della propria indole “solitaria” quasi una virtù. Alcuni sostengono che nessuno può conoscerci come noi stessi, e ciò è perfettamente rappresentato dal modus operandi di queste donne. “Meglio sole che male accompagnate” pensano spesso, anche se non sono così pronte ad ammetterlo. Essendo molto sensibili è difficile che trovino qualcuno di compatibile da subito.

Capricorno

E’ una donna dalla “testa dura” che non scende a patti con i compromessi: chiunque non la tolleri, non merita la sua compagnia e anche se questo crea una parziale quantità di “vuoto intorno”, ciò non rappresenta un problema per loro. Non hanno alcun problema a restare da sole, essendo anche fortemente indipendenti.