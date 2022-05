Poche personalità sono meno tollerate dei superbi: con questo termine si fa riferimento a chi per vari motivi (sopratutto ego smisurato) considera la propria persona meritevole di un rispetto maggiore di quello destinato alla maggior parte degli individui, seppur non sempre giustificato da azioni o motivazioni particolari. La superbia è considerato per questo moivo un vizio capitale, ed è “parente stretto” dell’arroganza, anche se probabilmente è una forma più sottile e probabilmente ancor meno gradevole di quest’ultima. Lo zodiaco ci aiuta a definire quali sono i segni zodiacali più superbi di tutti, eccoli!

I segni più superbi di tutti! Ecco cosa dice lo zodiaco

Bilancia

I Bilancia dividono i giudizi a seconda delle persone che incontrano e sopratutto dal contesto. Se sul lavoro sono tranquilli ed equilibratori, in privato possono manifestare una forma di “saccenza” diffusa molto fastidiosa, che li fa elevare sugli altri, senza reali motivazioni. I Bilancia si “sentono migliori” di altri, anche se non lo ammettono facilmente e non possono giustificarlo.

Sagittario

Superbi sopratutto nelle prese di posizione: questi individui sono “di coccio” e spesso non spostano di una virgola il proprio modus operandi ed il proprio pensiero anche se sono nel torto. E anche quando fanno qualche brutta figura non lo ammettono quasi mai, restando sempre tronfi e superbi.

Scorpione

Anche se sono dotati di un grande senso logico e pratico, ciò non giustifica minimamente un atteggiamento “superiore” senza motivo che hanno nei confronti di almeno metà delle persone che conoscono. Il loro modus operandi è sempre quello giusto, o almeno è quello che fanno intendere.