Tutti abbiamo bisogno di sentimenti come l’amore ma non tutti abbiamo il medesimo approccio: non tutti sono infatti espansivi e “caldi” come siamo portati a pensare. Alcune personalità infatti pur provando assolutamente i medesimi sentimenti di chiunque altro non amano manifestarlo, apparendo il più delle volte scostanti e distaccati. Difficile dire perché, ma lo zodiaco ci viene in aiuto, contribuendo all’interpretazione: quali sono i segni più distaccati dello zodiaco, prendendo in considerazione tutti e 12?

I segni zodiacali più distaccati e scostanti sono questi. Li conosci?

Sagittario

Distaccati ma non freddi, nel modo più assoluto: se non amano le consuete (per gli standard diffusi) manifestazioni affettive, come baci, carezze ed altre effusioni, soprattutto quando sono particolarmente attese e soprattutto in contesti sociali a loro non familiari. Trattandosi di un profilo che non ama le costrizioni, è raro vederli realmente distaccati anche in maniera evidente.

Bilancia

Scostanti perché estremamente concreti e diplomatici nati: difficilmente prendono posizioni nette nella vita trattandosi di un profilo caratteriale a tratti indeciso e che pecca in sicurezza. Per questo motivo anche in amore è difficile vederlo sbilanciarsi in maniera sicura e netta, è sempre un po’ “tirato” soprattutto quando deve esporsi.

Ariete

Non è spaventato dalle responsabilità eppure c’è sempre qualcosa che lo porta ad essere cautelativo in amore quando nel resto dei contesti è al contrario decisamente sicuro delle proprie potenzialità ed è a tratti spavaldo. Si considera un segno estremamente genuino e quindi anche una semplice manifestazione d’affetto può farlo apparire come sbilanciato, quasi insicuro.