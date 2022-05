Il colesterolo è una sostanza morbida e cerosa che si trova in tutte le cellule del nostro corpo ed aiuta a sostenere cervello e sistema nervoso. È prodotto principalmente nel fegato, ma si può trovare anche negli alimenti di origine animale.

Quando si controllano questi livelli nel sangue, si tiene conto indistintamente di entrambe le fonti da cui proviene; l’accumulo di questa sostanza nel corpo, può portare a una serie di malattie cardiache.

Poiché è prodotto ed elaborato dal fegato, è importante mantenere il fegato in un certo stato di salute. Limitare il consumo di alcol e carboidrati raffinati, aiuta a salvaguardare la salute del fegato nel lungo termine. Dopo aver spiegati ciò, vediamo come è possibile abbassare i parametri di colesterolo presenti nel nostro corpo.

Nessuno lo dice, ma ecco come abbassare subito il colesterolo

Dividiamolo prima però in 3 valori possibili: Colesterolo totale fino a 200 mg/dl; Colesterolo “cattivo” fino a 100 mg/dl; Colesterolo “buono” non inferiore a 50 mg/dl.

I livelli di HDL non devono essere al di sotto del valore indicato perché queste sostanze svolgono un’importante azione protettiva: rimuovono il colesterolo in eccesso dai tessuti. Per tenere sotto controllo i livelli di questa sostanza, evitando che i valori si alzino, gli stili di vita hanno in genere un ruolo di grande rilievo.

È importante prestare attenzione alla dieta, evitando in particolare i cibi ricchi di grassi saturi (quelli di origine animale). Bisogna svolgere regolare attività fisica, evitando così anche l’insorgenza di sovrappeso e obesità, fattori predisponenti allo sviluppo dell’ipercolesterolemia.

I metodi naturali per far abbassare il tasso di colesterolo sono molteplici, uno fra tutti è un’alimentazione sana ed equilibrata non comporta ipercolesterolemia, ma a causa delle nostre abitudini sempre più disordinate, e improntate a uno stile di vita frenetico, è possibile eccedere nei consumi di cibi che favoriscono il colesterolo alto, primi fra tutti gli acidi grassi trans, gli zuccheri e i grassi idrogenati.

Una giusta alimentazione prevede l’eliminazione di frittura e prodotti industriali, l’eliminazione di zuccheri aggiunti ma soprattutto limitare grassi di origine animale. Viceversa le fibre solubili sono molto consigliate perché riescono a controllare colesterolo e glicemia.