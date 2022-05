La banana è uno dei frutti più salutali, infatti contiene tante sostanze nutritive molto importanti per il corpo. Questo frutto è costituito principalmente da acqua e contiene molte vitamine come la vitamina A, la vitamina C e la vitamina B. Inoltre, contiene anche molti sali minerali come il manganese che aiuta le ossa e aiuta a combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare, il potassio utile per i muscoli e per la pressione sanguigna, e il selenio, che rafforza le difese immunitarie.

Una banana di media grandezza ha circa 110 calorie, 450 mg di potassio, 30 grammi di carboidrati, 3 grammi di fibre, 19 grammi di zuccheri e 1 grammo di proteine.

I benefici di questo frutto

La banana ha numerosi benefici per l’organismo. Ha proprietà anti invecchiamento grazie alla presenza di antiossidanti come flavonoidi e flavonoli in grado di prevenire e contrastare l’invecchiamento. Fa anche bene ai muscoli dato che sono ricche di potassio e aiutano il sistema nervoso, muscolare e cardiovascolare, e di magnesio, che contribuisce a rilassare i muscoli. Aiuta anche il buon funzionamento dell’intestino. Aumenta il senso di sazietà ed è usata anche dagli sportivi prima di allenarsi, per avere più energia. Grazie al potassio, fa anche bene al cuore, mantiene regolare il battito cardiaco e ha proprietà ipotensive.

La banana è sconsigliata per chi è ha allergie alimentari, ma anche per chi soffre di diabete perché contiene molti zuccheri e potrebbe far alzare la glicemia. Anche chi soffre di ulcera gastroduodenale deve fare attenzione quando la di mangia.

Se mangi la banana in questo modo, assumi tutte le proprietà: il metodo

Dagli esperti è consigliato assumerne 3 al giorno. Una a colazione, una per pranzo e un’altra per cena. Mangiare tre banane al giorno fa molto bene all’organismo, soprattutto per i benefici che abbiamo elencato sopra. Inoltre, è importante perché riduce il rischio di sviluppare coaguli di sangue nel cervello, che può portare anche ad un ictus o ad un infarto.

La banana migliora anche l’umore, infatti contiene triptofano, che regola la serotonina, cioè l’ormone che regola l’umore. Alti livelli di serotonina nel vostro organismo sono in grado di prevenire ansia e depressione.