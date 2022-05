Restare in “equilibrio” nei giudizi e nell’atteggiamento senza essere considerabili “incoerenti” e delle “banderuole” risulta possibile solo quando questo tratto fa parte del nostro corredo caratteriale. Si tratta in quasi tutti i casi di personalità che sanno valutare singolarmente in modo accurato ogni contesto, per agire poi in modo sempre equilibrato in modo da non scombussolare gli animi le situazioni. E’ difficile perciò “imparare” ad essere equilibrati da 0. Quali sono in definitiva i segni più equlilibrati dello zodiaco?

Ecco i segni più equilibrati dello zodiaco: controlla se c’è il tuo!

Toro

Umorale, ma anche discretamente diffidente e che non ama i grossi cambiamenti. Ecco perchè è portato a non voler modificare un contesto, anche se ciò può giovare alla loro figura e personalità. Prendono fortemente in considerazione le opinioni altrui e perciò tra i loro tratti caratteriali spiccano doti di sensibilità spiccate che li porta a non esprimere giudizi troppo radicali.

Scorpione

Un equilibrato “strategico”, in quanto parzialmente “imposto” ma comunque tale: Scorpione impara molto presto che nella maggior parte dei contesti è essenziale o comunque consigliabile una forte dose di equilibrio. Essendo un segno analitico, preferisce non esporsi e anche quando lo fa è quasi sempre molto misurato.

Bilancia

Non a caso, anche simbolicamente rappresenta l’equilibrio, e lo è in modo così evidente da rasentare quasi l’eccesso. A volte infatti risulta effettivamente un po’ troppo conservativo visto che ha una difficoltà intrinseca a preendere posizioni anche non particolarmente nette e radicali. Ciò è dovuto ad un po’ di insicurezza di fondo ma anche a una preparazione caratteriale che non può cambiare troppo rapidamente.