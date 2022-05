Dopo aver trattato genericamente e più nello specifico il mondo femminile, è il momento di fare una sorta di “mini classifica” dei segni zodiacali tradizionalmente più pettegoli di tutti, analizzando i profili caratteriali che sia per motivi non meglio specificati (per puro “piacere”, diciamo) ma anche per motivazioni più “strategiche”. Anche il mondo maschile è letteralmente “dominato” dai pettegoli, seppur vi è una tendenza a nasconderlo abbastanza diffusa. Ecco quali sono gli uomini che risultano più pettegoli in assoluto.

Gli uomini più pettegoli dello zodiaco: quali sono?

Cancro

Tranquillo in apparenza (ma anche nella sostanza, perlopiù) ma anche incredibilmente per alcuni, interessati ai rumors e ai vari gossip. Non è uno che da adito alle fonti non confermate ma ama commentare le varie scelte altrui, anche se nella maggior parte dei casi non si espone in maniera particolarmente incidente. Insomma, sa “farsi gli affari suoi”.

Leone

Apparentemente disinteressato a qualsiasi questione che non lo riguarda, l’uomo nato sotto questo segno si rivela essere invece sorprendentemente informato in merito a quasi tutto, anche riguardo personalità che non conosce direttamente. Questo perchè è sicuramente un ottimo ascoltatore ma anche perchè è realmente interessato ai dettagli di ogni storia e “sotto storia”.

Gemelli

Il pettegolo “tipo” che non conosce reali limiti, e a tratti fa anche qualche gaffe: non è così indiscreto, anzi a volte appare invadente e pettegolo per il puro gusto di esserlo. Solo raramente comprende che è il caso di “farsi gli affari suoi”. Rispetto ad altre personalità non è affatto “strategico”.