I segni zodiacali più sbadati, quali sono? Clicca qui!

Non tutti abbiamo il medesimo livello di attenzione quando ci muoviamo nei contesti più disparati: se con l’età adulta diventiamo tendenzialmente più responsabili, esistono alcuni individui che sono definibili come sbadati a più riprese, sempre e comunque. Poco avvezzi a lavori di precisione ma anche a semplici operazioni come pulire la casa, parcheggiare l’auto e simili. Non tutti gli sbadati lo sono in egual maniera e per le medesime motivazioni. Ecco perchè comprendere, secondo lo zodiaco, chi effettivamente è più associabile a questo poco lusinghiero tratto, può essere utile. Quali sono i segni più sbadati dello zodiaco?

Gemelli

Non lo “fanno apposta” ma tendono a “far danni” o comunque sembrare eccessivi in modo così evidente da essere spesso associatai proprio alla sbadataggine. La loro è una mancanza di controllo, solo parzialmente voluta. Tutto è influenzato fortemente dal loro umore, visto che riescono ad esserlo di meno quando sono calmi.

Sagittario

Loro sembrano fare più attenzione a dove mettono le mani, rappresentano quella tipologia dai persone che “avvisa gli altri” su questo limite concreto che hanno. Cercano quando possibile di evitare contesti dove possono effettivamente mettere in difficoltà in quanto a goffaggine. Anche se lo “mettono al corrente”, ciò non è spesso sufficiente.

Leone

Leone è sbadato perchè si distrae facilmente, avendo una soglia dell’attenzione molto variabile, ma che si riduce a 0 quando si affronta un argomento/contesto a lui non congeniale. Ciò li porta spesso a risultare effettivamente sbadati quasi per pigrizia che per reale incapacità di tenere alta l’attenzione.