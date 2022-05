Oroscopo domani Paolo Fox, 13 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 13 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 maggio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà il tuo lento, ma progressivo recupero. Ormai non hai più nessun dubbio sul fatto che ti aspetti un futuro pieno di nuove opportunità e di belle soddisfazioni. Anche nei periodo positivi, come questo, possono capitare dei momenti no, qualche piccolo disagio temporaneo. E nelle prossime ore la Luna sarà ancora in opposizione. Chi è stato ingiustamente coinvolto in una causa legale dovrà usare molta cautela, se non vorrà passare automaticamente dalla parte del torto.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani sarà indispensabile tenere la tua agitazione sotto controllo. Cerca di andare oltre la tensione nervosa e il senso di affaticamento che senti. Stai attraversando un momento degno di nota, considerata anche la posizione del Sole e di Marte nel tuo segno fino al 21 maggio. La voglia di rivincita non manca. Cerca solo di non lasciarti sopraffare dai dubbi, dai ripensamenti e sii prudente nel rivolgerti a un Acquario o uno Scorpione, se non vorrai discutere.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai contare sulla Luna, su Venere, Mercurio e Giove. Queste giornate sono importanti per valutare nuovi progetti. Si tratta solamente di seguire il tuo istinto, la vocazione al rischio che aumenta quando c’è qualcosa ti incuriosisce davvero. Sul fronte lavorativo aspettai cambiamenti radicali. Anche in amore i pianeti saranno più benevoli nei tuoi confronti. Potrai toglierti di mezzo la tensione vissuta nelle settimane passate Maggio sarà un mese intrigante anche per quelli che cercano l’amore: potresti sentirti attratto da una persona dal carattere forte.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà un’altra giornata con la Luna in quadratura. Ti converrà usare estrema cautela, studiare ogni decisione in maniera attenta. In questo momento ti converrebbe giocare sul sicuro, non affrontare situazioni nuove, se non sei convinto di quello che fai. In un quadro astrologico così strano, anche i sentimenti possono essere vittima di qualche piccola o grande bufera. Se i rapporti più forti possono resistere a questi giorni di disagio, le storie appena nate saranno in balia delle emozioni. Sii prudente.