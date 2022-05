Oroscopo Paolo Fox domani, 13 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 13 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una buona giornata, con Luna, Venere, Mercurio e Giove in aspetto favorevole. Hai ritrovato una bella carica vitale. Questi giorni ti possono regalare emozioni piacevoli e chissà, perfino un nuovo amore… In ogni caso i sentimenti torneranno in primo piano entro la fine di maggio. Chi desideri vivere una grande storia amorosa avrà un cielo di tutto rispetto. Piccole tensioni potrebbero arrivare dalla famiglia, reduci da un aprile pesante. Occorrerà un po’ di sforzo in più per migliorare.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani servirà ancora la massima cautela, per evitare che momenti di tensioni sfocino in conflitti accesi. Fai attenzione, perché troppa agitazione o qualche momento di stanchezza potrebbe mandare in crisi alcuni rapporti di lavoro. Anche in famiglia sarà importante parlare, chiarirsi, mantenendo la calma. Cerca di fare molta attenzione alle spese, valuta bene ogni dettaglio, occhio alle sviste o l’uso di carte di credito.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata più tranquilla rispetto a quella appena trascorsa. c’è da dire che hai talmente tanta voglia di rimetterti in gioco, che corri il rischio di diventare troppo agitato e impaziente. Anche in amore hai voglia di novità. E più si avvicinerà l’estate e più sarà possibile apprezzare di nuovo un sentimento. Il tuo fascino è in continua crescita.

Oroscopo domani: Pesci

Domani servirà ancora avere prudenza, per evitare discussioni e malumori. Da sabato tornerà il sereno e potrai godere di una bellissima Luna per tutto il weekend. Cerca di non trascinare un malessere fino a sabato, perché rischieresti di guastarti due giornate che si preannunciano molto belle. Anche se Giove ti ha salutato, resta un cielo molto positivo, ma tu dovrai darti da fare, impegnarti a cogliere le occasioni giuste.