Tra i tratti meno positivi ma anche più frequenti riscontrabili nelle personalità maschili c’è la sbadataggine e la tendenza a distrarsi con frequenza. E’ indubbio che a livelli elevati l’incapacità di focalizzarsi su concetto ma anche su azioni è un problema diffuso e conosciuto ma alcuni di questi uomini sono assolutamente “estremi” da questo punto di vista. E’ praticamente impossibile “forzarli” a mantenere la concrentrazione per più di qualche minuto: ecco quali sono, secondo lo zodiaco, gli uomini più distratti in assoluto.

Attenzione agli uomini più distratti dello zodiaco! Ecco quali sono

Leone

Non ha la testa tra le nuvole più di altri ma ha forte tendenza a perdere la concentrazione anche se non sta pensando ad altro. Chi li conosce lo impara presto, se non sta pensando a niente, probabilmente è perchè qualcosa di “Nuovo” ha preso il posto nei loro pensieri. Lavorativamente parlando ciò è un problema ma con un sorriso l’uomo Leone riesce ad evitare spesso i rimproveri.

Pesci

Lui si che sembra costantemente assorto tra mille pensieri: il Pesci è un segno sensibile, che ha bisogno di essere compreso a fondo per essere capito anche solo parzialmente. A tutto ciò va sommata un discreta dose di insicurezza ed ecco perchè fa così fatica a concentrarsi.

Gemelli

Un distratto diverso, forse proprio perchè ha tanti pensieri ed è uno stakanovista nato, tende a dimenticarsi praticamente tutto. Ciò in genere crea problemi sociali, sopratutto di coppia perchè istintivamente da la priorità a cose più “importanti” dal punto di vista pratico. Dimentica complenni, anniversari e altre ricorrenze con facilità.