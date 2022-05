Il termine discrezione sta a definire un comportamento, sia voluto sia “naturale” di giudicare in modo maturo e particolarmente giudizioso nei confronti di uno specifico contesto, così da evitare problemi allo stesso. Un profilo discreto non è quindi mai sgarbato o avventato nei modi ma sopratutto nelle parole. Solitamente si “diventa” un po’ discreti con l’età e l’educazione ma gran parte di questo tratto è frutto del proprio caratteere, e come tale, è definito in modo particolare dal segno zodiacale. Quali sono quindi i segni più discreti dello zodiaco?

I più discreti dello zodiaco sono questi: scopri quali segni!

Pesci

Essendo un profilo dotato di infinita sensibilità, non dovrebbe stupire vederlo in ogni situazione palesare la propria umiltà e discrezione. Un Pesci che giudica è cosa rara, sopratutto quando deve esporsi senza conoscere il contesto. E’ anche piuttosto legato ad un concetto di educazione: un segreto detto a uno di questi profili caratteriali significa metterlo al sicuro.

Scorpione

Molto diverso lo Scorpione ma non dal punto di vista della discrezione. Detesta farsi notare per tratti negativi, in quanto è un perfezionista. E sa bene che agire in modi avventati, sgarbati e fastidiosi oltre a creare problemi nei rapporti sociali, può farli percepire in modo negativo. E’ quasi sempre per il dialogo, sempre e comunque.

Bilancia

Tranquilli, pacati e discreti. Non per forza taciturni, anzi, ma Bilancia è un profilo che “soppesa” bene le parole molto prima di pronunciarle. E anche se dice qualcosa di fuori luogo tende a farlo solo in contesti “sicuri”.