I segni più astuti dello zodiaco, quali sono? Ecco la risposta

Essere considerati astuti, ossia naturalmente portati all’ingegno, alla furbizia ed a tutte le tipologie di manifestazioni che riguardano l’intelligenza in modo costruttivo e concreto, è tendenzialmente considerato un aspetto molto positivo. In alcuni casi tuttavia una personalità astuta può esserlo anche in modo “cattivo” per manipolare, sfruttare particolari condizioni a discapito dell’onestà, per andare incontro ai propri fini. Lo zodiaco può aiutarci concretamente a “scoprire” quali sono i segni zodiacali maggiormente associabili alle personalità astute. Quali sono in definitiva, secondo lo zodiaco, i segni più astuti?

Pesci

A volte fa un po’ troppo la vittima, ma dietro un muro di sensibilità, il segno dei Pesci è capace di percepire distintamente quasi tutti sentimenti delle persone che conosce e quindi agire di conseguenza. Discretamente manipolatori, ma non per forza nel senso negativo del termine, hanno un grande ascedente sugli altri.

Gemelli

E’ naturalmente portato e capace di pensare in modo plurilaterale, ossia anche interpretando in modo naturale il pensiero altrui. Questo permette ai nati sotto questo segno di essere spesso “un passo” più avanti degli altri, elemento utilissimo in ambito lavorativo, ma considerato alla stregua di un difetto in quello sociale e sentimentale.

Scorpione

Molto più sottili, i nati dello Scorpione amano restare nell’ombra, a volte palesando un’ingenuità quasi credibile, quando in realtà riescono a comprendere i concetti spesso prima degli altri. La realtà dei fatti è che si tratta di una personalità per certi versi destinata al successo, che in ambiti professionali è spesso decisiva in quanto ad astuzia.