La curiosità uccise il gatto…ma almeno esso morì sapendo. E’ indubbio che è proprio la tendenza a spingerci verso l’ignoto e a farci domande uno dei fattori che ha fatto diventare la razza umana così dominante. Non esistono reali differenze tra personalità curiose dei generi, anche se le donne tendono ad esserlo in maniera particolare in alcuni contesti, mentre gli uomini in altri. Lo zodiaco anche stavolta può aiutarci concretamente a definire le personalità femminili che sono più curiose. Ecco quali sono le donne più curiose!

Le donne più curiose di tutte! Cosa dice lo zodiaco?

Toro

Le Toro rappresentano la curiosità pura, spiccata e spontanea: essendo impulsive e ricettive, hanno una tendenza a “fissarsi” su un soggetto e quando ciò avviene, queste donne concentrano ogni sforzo mentale, o quasi, sul soggetto in questione. Questo anche se solitamente riescono a comprendere quando non è il caso di essere invadenti.

Leone

E’ una donna molto curiosa, ma lo da a vedere meno rispetto alla realtà. Personalità unica e magnetica, rappresenta una curiosità del tipo “detective”, ossia atta a reperire informazioni per un fine, che può essere di qualsiasi tipo. E’ sempre stimolata da ciò che la circonda e questo la porta costantemente a farsi domande.

Sagittario

Profilo particolare, la donna Sagittario tende ad annoiarsi con una facilità incredibile: detesta la routine ed è sempre attratta dagli eventi che non la riguardano direttamente. Ecco perchè solitamente appare sempre un po’ pettegola, anche se nella maggior parte dei casi è una curiosità spontanea, la loro.