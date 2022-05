Lumache sulle piante: come allontanarle per proteggere le foglie

Le lumache sulle piante possono provocare dei notevoli danni alla nostra coltivazione in orto pertanto dobbiamo intervenire subito. Nonostante la loro dolcezza e simpatia tendono ad amare quanto noi le piante del nostro orto diventandone dei clienti abituali, banchettando felici e indisturbate le foglie degli ortaggi.

Le foglie rovinate compromettono la coltivazione soprattutto se consumiamo anche noi le foglie. In particolare, hanno gli stessi nostri gusti culinari per cui sono golose di piante a foglia larga e verde come la lattuga, le foglie delle rape, dei cavolfiori, eccetera. Disdegnano invece i fiori e quindi possiamo salvare i fiori di zucca.

Anche se ci concedono il lusso di sfruttare i fiori a nostro piacimento, le lumache sulle piante sono comunque fastidiose. Bisogna quindi agire in modo efficace adottando degli accorgimenti di tipo naturale così da evitare che infestino i nostri giardini. Volendo possiamo relegare un angolino del nostro orto a loro dedicato, così da accontentare anche le loro misere esigenze.

Eliminare le lumache sulle piante in modo naturale

Le piccole devastatrici potranno essere tenute a bada seguendo dei metodi naturali. In commercio esistono dei prodotti chimici capaci di allontanare le lumache dalle piante ma i loro residui finiscono sul terreno di coltivazione delle nostre piante. Di conseguenza, questi pesticidi finiscono sui nostri piatti e finiamo per ingerirli inconsapevolmente anche noi.

Le lumache sono ingorde di vegetali, si nutrono solo con quello, e si muovono in massa quando il terreno è umido a seguito della pioggia o dell’irrigazione e nelle ore serali. Lasciano delle tracce inequivocabili: quelle strisce bianche di bava che segnano dei veri e propri sentieri. Amano in modo particolare le foglioline appena spuntate e i germogli.

Se attaccano le nostre piante in questa fase delicata della crescita rischiano di compromettere definitivamente il raccolto. Una soluzione ideale è quella di posizionare la sera un piccolo contenitore con all’interno una scorta di crusca. Per le lumache la crusca è come un appetitoso tiramisù e la consumano con voracità.

La mattina, quando andremo a controllare, potremo rimuovere le ghiottone e spostarle lontano dal nostro orto. Così avremo contribuito a rimpinzarle di cibo ma non a nostro discapito. Un’altra soluzione è quella di miscelare acqua, succo di uva e zucchero creando un composto colloso e non troppo liquido. Funzionerà come la crusca e potremo procedere all’allontanamento degli animaletti.

Altre soluzioni naturali

Se non vogliamo nutrire le lumache possiamo cospargere il terreno di sostanze che loro non sopportano. Per esempio i fondi di caffè, il sale, la cenere, la segatura e la sabbia. Ma anche sostanze più grossolane come i gusci di noce e nocciole o quelli di uova. Basterà sistemarli in modo da delineare i confini entro cui non devono entrare.

Essendo composte di materia molle le lumache non possono varcare questi confini senza tagliuzzarsi o sporcarsi con sostanze leggere. Seguendo questi metodi potremo creare una sorta di convivenza pacifica tra noi e le lumache e garantire la sicurezza al nostro orto. Magari potremo lasciare qualche fogliolina avanzata come premio anche a loro!