Avere una lavatrice sempre pulita è importante per il bucato. Ma è complicato lavarla, soprattutto all’interno. Esistono però dei rimedi naturali che ci aiutano in questa situazione. Uno in particolare è sicuramente l’aceto di mele.

L’aceto di mele è prodotto della fermentazione del sidro o del mosto di mela e viene utilizzato come condimento, anche grazie al suo aroma. Oltre che come condimento, viene utilizzato anche in casa, per pulire determinate cose, come la lavatrice.

Metti questo aceto in lavatrice e vedrai risultati mai visti prima!

Tra i nemici più temuti della lavatrice troviamo il calcare, le muffe, i residui di detersivi e i batteri. Per avere un bucato pulito, bisogna per prima cosa pulirla e tenere in ordine.

Per pulire l’esterno e l’oblò, possiamo usare dei detergenti spray, oppure si può preparare un miscuglio di acqua e aceto o acqua e bicarbonato e spuzzatene un bel po’ sulla parte esterna della lavatrice per poi rimuovere gli eccessi con una spugna morbida.



Un’altra soluzione per l’esterno è fare un miscuglio di 100 ml di aceto bianco, 500 ml di acqua, 4 gocce di olio essenziale di limone, 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia e 1 cucchiaio di bicarbonato. Questo miscuglio va sempre spruzzato sulle pareti della lavatrice.

Per pulire il cestello invece, si può usare un bicchiere di aceto di mele, farlo bollire e disinfettare la lavatrice ed eliminare i batteri presenti.

All’aceto si può unire anche il bicarbonato di sodio così da eliminare anche i cattivi odori.

Una volta ogni tre mesi, si può fare un lavaggio a vuoto con l’aggiunta di aceto di mele. Avviate il ciclo e poi fermatelo per qualche minuto così da lasciare agire l’aceto e poi riavviarlo.

Come pulire la guarnizione. Bisogna pulire anche la guarnizione dove si accumula tanta sporcizia e vi è anche l’acqua ristagnata che genera un forte cattivo odore. Inoltre, nella guarnizione ci sono anche tanti batteri e muffe. La guarnizione può essere pulita con una pasta composta da aceto, limone e bicarbonato di sodio. Questo miscuglio non deve essere molto liquido perché deve aderire alla parte gommosa della lavatrice. Si può pulire anche con aceto e acqua calda che deve essere strofinata sulla guarnizione con uno spazzolino.