Oroscopo domani Paolo Fox, 14 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 14 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 14 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà un fine settimana che ti chiederà ancora un po’ di pazienza e di prudenza. Meglio non fare sbagli e se dovessi provare un piccolo disagio, lascia correre. Da lunedì le cose andranno meglio. Forse hai già avuto la possibilità di avviare un bel progetto, ma sei in attesa di conferme. Non dovrai temere di non farcela. Dal 10 maggio la tua strada è diventata in discesa.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani e dopo domani saranno due giornate buone per recuperare a livello personale e fisico. I primi giorni della settimana sono stati piuttosto faticosi, non è stato sempre facile andare d’accordo con chi ti stava accanto. Qualcuno potrebbe essersi sentito messo sotto esame, qualcun altro è affaticato per le troppe responsabilità di cui si è fatto carico. Cerca di prestare più attenzione alla tua forma fisica.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, nei giorni successivi, dovrai stare alla larga dai problemi e dalle complicazioni. Non attirare le ostilità degli altri: non ti porterebbe nulla di buono! Continua a cercare di risolvere tensioni e problemi, piuttosto, come hai cominciato a fare dal 10 di questo mese. Finche Giove sarà opposto ti converrà avere particolare prudenza, a maggiore ragione se da qualche tempo senti di più il peso di alcune responsabilità o situazioni personali.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani partirà un bellissimo fine settimana con la Luna nel segno. Questi giorni sono molto intriganti, sotto ogni punto di vista. Potrai contare su un ottimo Marte in aspetto favorevole: è il tempo giusto per amare, per rimettersi in gioco. Finalmente stai comprendendo l’importanza di vivere le cose con più leggerezza, prendersela un po’ meno per tutto.