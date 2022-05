Gli esseri umani dal punto di vista “biologico” come praticamente ogni forma di vita senziente il cosiddetto istinto di conservazione, che oltre ad applicarsi letteralmente, costituisce la cosiddetta repulsione naturale verso il pericolo ed i rischi anche se diverse sfaccettature del nostro carattere “tradiscono” questo istinto primordiale. In alcuni casi infatti un po’ tutti abbiamo consapevolmente deciso di complicarci la vita, ma per alcuni è molto diverso: i “masochisti” dello zodiaco, ossia un comportamento che è votato alla “sofferenza voluta”. Quali sono, questi segni?

Amano “soffrire”: ecco i segni masochisti dello zodiaco

Pesci

Quasi volontariamente tendono a farsi manipolare con frequenza, anche se nella maggior parte dei casi è il carattere passivo e talvolta eccessivamente accondiscendente a causa di una insicurezza diffusa. Solo a tratti riescono ad avere una reazione quando qualcosa da loro fastidio, un po’ per educazione un po’ per predisposizione sembrano non voler reagire.

Sagittario

I maestri del procastinare, anche a fronte di pericoli e problematiche legate ad eventi specifici, non sembrano comprendere fino in fondo quando è il caso di cambiare idea. Questa sorta di incoscienza li porta a vivere uno stato di apatia e anche i problemi non sembrano costituire una fonte di preoccupazioni, a volte sembra quasi dover “subire” per avere una reazione emotiva.

Ariete

Ariete “se ne frega” delle problematiche che la vita mette loro davanti, anzi, a volte sembra proprio andare incontro ai problemi. “Ciò che non uccide fortifica” può considerarsi una sorta di motto ideale per i nati sotto questo segno, al punto da necessitare di “soffrire” a larghi tratti.