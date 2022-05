Chi è schietto, ossia spontaneo e diretto nei modi di parlare e fare, è solitamente un profilo divisivo, perchè da pregio, questo può trasformarsi in difetto, in quanto una persona che eccede in questo comportamento è considerata maleducata e fastidiosa. Tuttavia ciò accade sopratutto per chi “vuole essere schietto” pur non avendone le capacità naturali. Lo zodiaco è ricco di personalità che possono essere considerate “schiette di natura”, spontanei e sopratutto onesti anche in modo “brutale”. Quali sono i segni più schietti dello zodiaco?

Attenzione ai segni zodiacali più schietti in assoluto. Ecco quali!

Vergine

Ama professarsi come diplomatico e delicato, in realtà sa benissimo che per far capire un concetto o un’opinione, non c’è niente di meglio che ribadirlo chiaramente. Non sono mai maleducati ma solitamente le loro parole hanno l’effetto di un secchio d’acqua gelata all’improvviso, sopratutto nei concetti e non nel modo di esprimerli.

Capricorno

Il senso di onestà e ordine porta i nati sotto questo segno ad essere considerati fin troppo eccessivi nelle esternazioni. Anche perchè sono soliti esprimere giudizi in modo così improvviso da essere a tratti “detestati”. Con la “scusa” dell’onestà spesso sono fuori luogo anche se in genere questo tratto è usato come “strategia”.

Leone

Leone invece è uno schietto “spontaneo” ma non meno meritevole di essere in lista. Questo perchè, molto semplicemente, esagera nei modi e nelle esternazioni ma non lo fa “apposta”. Spesso fa gaffes di cui non riesce a comprenderne il senso. E’ una sorta di insensibilità non voluta ma radicata, la loro.