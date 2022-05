A causa di molti fattori, in questo periodo non è molto conveniente il cambio euro-sterlina. Soprattutto per l’euro è molto sfavorevole.

La sterlina è da sempre, la valuta del Regno Unito ed è la più antica in circolazione. Mentre l’euro è la valuta ufficiale dei paesi della zona euro, adottata attualmente adottata da 19 dei 27 Stati membri dell’Unione.

Il cambio della moneta serve per alcune aziende quando acquistano in luoghi con una diversa moneta o semplicemente per chi ha deciso di fare un viaggio nel Regno Unito. Il cambio della moneta si può fare in molti posti, sia nel paese residente, sia sia nel luogo della moneta che si vuole cambiare.

Ovviamente quando si vanno a fare questi cambi, bisogna pagare delle tasse, ad esempio in posta si devono pagare 6 euro di commissione e circa il 30% di scarto. Lo stesso vale nelle banche e a volte le tasse sono anche più care, inoltre, servono alcuni giorni per ricevere il denaro richiesto. Mentre nel Regno Unito, si possono cambiare all’aeroporto ma anche nei negozi di souvenir, che spesso convengono di più.

Fare il cambio non è difficile, ma bisogna aspettare il momento giusto, infatti, la valuta cambia ogni giorno, a volte vale di più ma altri giorni vale molto meno e quindi non conviene per niente.

Cambio euro-sterlina mai visto: cosa sta succedendo? “Attenzione”

Il valore del cambio tra euro e sterlina, come abbiamo già detto cambia di giorno in giorno, ad esempio oggi cambiare un euro in una sterlina vale 0,85 sterline. Come vediamo vale un euro vale molto meno di una sterlina. Se facciamo il procedimento inverso e vogliamo cambiare la sterlina in euro, avremmo 1.18 euro. Ciò significa che è sfavorevole verso l’euro perché con una sterlina ci daranno più di un euro, ma il contrario con il cambio euro-sterlina, non succede mai.