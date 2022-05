L’irruenza è spesso “confusa” con un atteggiamento impulsivo. In realtà questo termine sta a significare nello specifico una certa “energia”, condita da un limite flebile se non addirittura assente nelle azioni e nelle parole, solitamente parte della formazione caratteriale ma anche dovuta a fattori “successivi”, come gli specifici contesti. Si può essere irruenti per tantissime motivazioni diverse, e almeno una volta nella vita tutti lo siamo stati. Alcuni segni zodiacali, relativi a specifici caratteri, sembrano esserlo molto più costantemente. Ecco i segni più irruenti dello zodiaco.

I segni più irruenti dello zodiaco: attenzione a loro!

Scorpione

L’irruento tipo, quello che pur senza volerlo, tende ad essere un po’ “pesante” ed eccessivo nelle reazioni, anche se prova a mascherarlo con una sorta di “calma artificiale”. Non è così impulsivo ma anche nelle parole spesso “sbrocca” ed essendo un orgoglioso di natura, non sempre, anzi raramente, fa un passo indietro.

Pesci

Anche il tranqullo Pesci è un vero e proprio vulcano pronto ad esplodere, sopratutto se “stimolato” e pungolato a sufficienza, magari di proposito. Si tratta di una personalità che è capace di resistere a quasi ogni critica e stimolo, ma ogni tanto deve “esplodere” in manifestazioni emotive anche relativamente violente.

Capricorno

E’ un fumantino di natura, il Capricorno, che sembra essere sempre pronto a Scattare in qualche maniera, anche per le ragioni più futili. Stanno apparentemente sempre “sull’attenti” e per questo motivo tendono a far percepire una sensazione di ansia diffusa e quasi contagiosa. Per questo motivo spesso sono considerati effettivamente quelli più irruenti, anche perchè lo sono anche quando non serve.